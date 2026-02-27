Mercato Inter Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic | L’Atletico Madrid è rimasto impressionato Ecco l’intenzione dei nerazzurri…

Un esperto di mercato ha commentato le prospettive del giovane Stankovic, sottolineando che l’Atletico Madrid è rimasto impressionato dalle sue prestazioni. Ha anche riferito che i nerazzurri hanno in programma alcune mosse per il suo futuro, senza specificare ulteriori dettagli. Le dichiarazioni sono state fatte attraverso un video pubblicato sul canale Youtube di un noto esperto di mercato.

Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu. Calciomercato Inter, Pedullà: «Potrebbe sacrificare un pezzo da novanta. Non ha incassato quanto doveva» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri…» Leggi anche: Moretto: “Atletico Madrid forte su Stankovic” Mercato Inter, Moretto svela nuovi dettagli sul futuro di Frattesi: ecco le ultimedi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Moretto parla così del futuro di Frattesi e svela nuovi dettagli: le parole del giornalista Il nome di... Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Ziliani: Mercato, tra qualche mese tifosi Juve non avranno lacrime per piangere: l’annuncio…; Moretto: Bastoni il grande sogno del Barcellona. Due ostacoli pesantissimi; Bastoni Inter, il Barcellona lo ha inserito nella lista; Mercato Inter, il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto. Moretto: Atletico Madrid all’assalto di Stankovic: costa 40 mln. L’Inter lo ‘recompra’. E poi?Intervenuto sulle frequenze di Radio Marca, il giornalista ha parlato del forte interesse dell'Atletico nei confronti del centrocampista ... msn.com Mercato Inter: ecco quanto è costato Massolin! Altre tre squadre lo cercavanoMatteo Moretto ha parlato di Massolin comunicando le cifre ufficiali dell'acquisto e parlando di altre squadre interessate al francese. spaziointer.it Inter, -65mln da Champions! “Mercato No rivoluzione. E Marotta ha già fatto sapere che…” - facebook.com facebook Mercato Inter, porte girevoli: sogno Svilar. E oltre a Stankovic è già certo l’acquisto di… x.com