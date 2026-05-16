Un video diffuso online mostra un momento legato a un matrimonio svoltosi a Senigallia, con protagonista un noto conduttore televisivo. La registrazione ritrae alcune scene della cerimonia, mentre il conduttore ha condiviso il clip sui propri canali social. La finalista di un famoso talent culinario e il bartender si sono incontrati in passato e hanno deciso di sposarsi, evento che ha attirato l’attenzione degli utenti online. La coppia ha scelto di celebrare la propria unione nella città marchigiana.

? Punti chiave Chi è il conduttore che ha inviato il video virale?. Come si sono conosciuti la finalista di Master Pizza e il bartender?. Quale dettaglio dei segnaposto trasformerà la cena in un viaggio emotivo?. Perché il successo di Cavò Lieviti & Distillati è legato a questa unione?.? In Breve Sposi titolari del locale Cavò Lieviti & Distillati in via Carducci a Senigallia.. Danila finalista Master Pizza Champion e Max ex bartender di Cortina.. Cerimonia alla Rotonda a Mare con taglio torta previsto per le ore 23.. Figlia della coppia India parteciperà alla festa insieme agli amici storici.. A Senigallia, sabato 16 maggio 2026, Max e Danila si preparano a suggellare il proprio legame con una cerimonia alla Rotonda a Mare che ha già attirato l’attenzione dei social media per un particolare coinvolgimento di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matrimonio a Senigallia: il video di De Martino per Max e Danila

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