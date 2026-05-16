Max e Danila si sono sposati a Senigallia, con una cerimonia considerata da alcuni come da favola. I festeggiamenti sono stati condivisi sui social network, dove amici e conoscenti hanno inviato auguri e messaggi di buon augurio. Tra questi, è apparso un post di Stefano De Martino, che ha scritto parole di congratulazioni ai neo sposi, rivolgendosi anche ai titolari di un’attività locale. Il messaggio ha ricevuto molte reazioni e ha fatto il giro della rete in poche ore.

Senigallia (Ancona), 16 maggio 2026 - Max e Danila oggi sposi e per i titolari di ‘Cavò Lieviti & Distillati’ sono arrivati ieri via social gli auguri speciali dell’amico vip Stefano De Martino. Oggi il matrimonio alla Rotonda a Mare con la festa. E intanto il video-augurio è diventato virale: “Devo fare gli auguri a Max e Danila. Tanta felicità e tanta gioia ai miei amici di Senigallia”. Il presentatore non sarà presente all’evento, ma ci ha tenuto comunque ad augurare il megli oalla coppia. https:www.ilrestodelcarlino.itvideostefano-de-martino-e-gli-auguri-agli-amici-sposi-di-senigallia-il-video-s24m88ll Danila, figlia d’arte e finalista a Master Pizza Champion. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stefano De Martino e le nozze da favola di Max e Danila, gli auguri virali: “Tanta gioia ai miei amici di Senigallia”

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