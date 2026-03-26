Una coppia di attori noti per la commedia brillante interpreta nuovamente una produzione di Gianni Clementi intitolata

Una coppia d'assi della commedia brillante, Massimiliano Vado e Danila Stalteri, di nuovo insieme per dare vita allo scoppiettante copione di Gianni Clementi "Ma che bell'Ikea". La regia è di Nicola Pistoia. Dopo il successo nella scorsa stagione di "Guida pratiche per coppie alla deriva" i due talenti tornano a Firenze, al Teatro di Cestello, sabato 28 marzo alle 20,45 e domenica 29 alle 16,45, ma il giorno prima, venerdì 27 alle 21,15, saranno sul palco del Teatro Roma AB di Figline Valdarno. Sotto i riflettori, in un gioco scenico serrato e dal ritmo travolgenti, ci sono due coppie di coniugi, vicini di casa, ambedue interpretate dagli stessi interpreti che danno così prova di un vivace camaleontismo attoriale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - "Ma che bell'Ikea", la commedia di Clementi con Max Vado e Danila Stalteri

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