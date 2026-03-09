Garlasco Lovati ne è sicuro | Stasi e Sempio innocenti L’assassino non si troverà mai

A Garlasco, Lovati afferma con certezza che Stasi e Sempio sono innocenti e che l’assassino non verrà mai trovato. La vicenda non si chiude e ogni volta che si pensa di aver raggiunto una conclusione, emergono nuovi elementi o dichiarazioni che complicano ulteriormente la ricostruzione dei fatti. La scena giudiziaria continua a essere attraversata da incertezze e nuove rivelazioni.

Su Garlasco non cala davvero mai il sipario. Quando si pensa di essere arrivati all'ultimo atto della tragedia, ecco che arriva un nuovo capitolo (o un nuovo personaggio, o una nuova dichiarazione) a ingarbugliare nuovamente i fatti. Peccato che non siamo in un'opera teatrale di Euripide o di Shakespeare, ma nella realtà. Certo, forse nemmeno questi giganti della letteratura mondiale potevano architettare una tragedia così sofisticata da superare la finzione e sfociare nel grottesco, nel kafkiano, pur essendo (ahimè) un omicidio del tutto reale. Stavolta a parlare è Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, ospite della trasmissione «Iceberg Lombardia» su Telelombardia.