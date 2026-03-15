Capello sicuro | Scudetto riaperto? L’Inter dovrebbe sbagliare altre 2-3 partite i cambi di Chivu non mi hanno convinto Il Milan con la Lazio…

Fabio Capello ha commentato la corsa scudetto, affermando che l’Inter dovrebbe perdere altre due o tre partite affinché il titolo sia riaperto. Ha espresso dubbi sui cambi di Chivu, giudicandoli poco convincenti. Inoltre, ha citato il risultato tra Milan e Lazio come un elemento importante nella classifica. Le sue parole si concentrano sulle chances delle squadre in lotta per il campionato.

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