Mathias Weber porta sul palco la Klavierband
Mathias Weber presenta sul palco la Klavierband, portando in scena un concerto che unisce musica e amicizia. L’evento si inserisce nella 13esima stagione del teatro Verdi di Casciana Terme, dove si alternano diversi spettacoli. La serata promette di coinvolgere il pubblico con l’esibizione di un gruppo musicale che combina strumenti e voci. L’appuntamento si svolge in un ambiente che accoglie gli spettatori in un contesto culturale consolidato, con biglietti disponibili per l’ingresso.
La musica e l’amicizia come universi in sinergia che si svelano nella 13esima stagione del teatro Verdi di Casciana Terme. Domani, sabato 16 maggio alle 21, l’associazione Guascone Teatro presenta ‘Klavierband’ - Concerto dell’amicizia, con il pianista Mathias Weber. Torna così a deliziare il palco del teatro Verdi di Casciana Terme Mathias Weber, straordinario pianista di fama internazionale ed apprezzatissimo direttore artistico del festival Erard di Amburgo. "La sua amicizia con questo teatro, il Verdi, e con Casciana Terme in generale, merito anche delle seduzioni imbattibili che questo territorio sa continuamente produrre con i suoi... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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