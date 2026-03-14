La banca porta sul palco ' La forza della gentilezza' | oltre 1100 presenti a San Patrignano

Da riminitoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo, all’Auditorium di San Patrignano, oltre 1.100 persone hanno partecipato all’evento “La forza della gentilezza”, promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo. La giornata ha visto momenti dedicati a musica, sport, giornalismo, ma anche discussioni su rabbia, giustizia e diritti. L’incontro ha raccolto un pubblico vario e numeroso, coinvolto in un appuntamento che ha unito diverse tematiche e sensibilità.

Una mattinata di testimonianze, dialogo e riflessione dedicata ai valori della gentilezza, del rispetto e della responsabilità sociale Gentilezza, musica, sport, giornalismo, ma anche rabbia, giustizia e diritti. Oltre 1.100 presenti hanno partecipato, sabato 14 marzo, all’evento “La forza della gentilezza”, il convegno promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo all’Auditorium di San Patrignano. Una mattinata di testimonianze, dialogo e riflessione dedicata ai valori della gentilezza, del rispetto e della responsabilità sociale, con protagonisti del mondo della cultura, dello sport, dell’informazione e dell’impegno civile. Presenti gli studenti delle scuole superiori del territorio, i soci di RomagnaBanca e i ragazzi e le ragazze di San Patrignano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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