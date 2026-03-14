La banca porta sul palco ' La forza della gentilezza' | oltre 1100 presenti a San Patrignano

Sabato 14 marzo, all’Auditorium di San Patrignano, oltre 1.100 persone hanno partecipato all’evento “La forza della gentilezza”, promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo. La giornata ha visto momenti dedicati a musica, sport, giornalismo, ma anche discussioni su rabbia, giustizia e diritti. L’incontro ha raccolto un pubblico vario e numeroso, coinvolto in un appuntamento che ha unito diverse tematiche e sensibilità.

Una mattinata di testimonianze, dialogo e riflessione dedicata ai valori della gentilezza, del rispetto e della responsabilità sociale Gentilezza, musica, sport, giornalismo, ma anche rabbia, giustizia e diritti. Oltre 1.100 presenti hanno partecipato, sabato 14 marzo, all’evento “La forza della gentilezza”, il convegno promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo all’Auditorium di San Patrignano. Una mattinata di testimonianze, dialogo e riflessione dedicata ai valori della gentilezza, del rispetto e della responsabilità sociale, con protagonisti del mondo della cultura, dello sport, dell’informazione e dell’impegno civile. Presenti gli studenti delle scuole superiori del territorio, i soci di RomagnaBanca e i ragazzi e le ragazze di San Patrignano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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