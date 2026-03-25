La Scuola Talìa presenta al Teatro Verdi di Brindisi uno spettacolo ispirato al “Decameron” di Giovanni Boccaccio. L’evento porta in scena una versione teatrale dell’opera, mantenendo intatta la sua natura narrativa, ironica e umana. L’allestimento si inserisce nel cartellone della stagione teatrale locale, coinvolgendo il pubblico in una rappresentazione che rilegge il classico in chiave moderna.

“Il Decameron -afferma il regista- è un’opera che continua a parlarci con sorprendente lucidità. Non abbiamo voluto attualizzarlo, ma metterci in ascolto della sua verità, lasciando che fossero gli attori, con il loro corpo e la loro presenza, a renderlo vivo oggi. È un lavoro corale, in cui il racconto diventa azione e la scena si trasforma in uno spazio condiviso con il pubblico. Ho chiesto agli attori di utilizzare la propria corporeità senza tabù, come strumento espressivo pieno, libero, necessario. In queste novelle ritroviamo desideri, fragilità e contraddizioni che appartengono ancora a noi. Il teatro, in questo senso, diventa un luogo di riconoscimento, oltre che di incontro”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - La Scuola Talìa porta sul palco del Teatro Verdi “Il Decameron“

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