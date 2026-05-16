A Fontegreca si è svolto il primo incontro pubblico dedicato a Matese Green & Smart, un progetto finanziato dal PNRR volto a migliorare l’efficienza energetica nella zona. L'iniziativa coinvolge diverse realtà locali e mira a sviluppare un masterplan per l’uso sostenibile delle risorse energetiche. L’evento ha visto la partecipazione di amministratori e cittadini, che hanno ascoltato dettagli sulle azioni previste e sul ruolo delle comunità nel percorso di innovazione energetica.

A distanza di una settimana dal lancio dell’iniziativa inserita nell’ambito della Green Community “Matese Green & Smart: Innovazione, Partecipazione e Sostenibilità”, attuata dalla Comunità Montana Zona del Matese e finanziata dall’Unione Europea attraverso i fondi PNRR (Missione 2 C1 – Investimento 3.2 – Green Communities), per il tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, a Fontegreca è in programma la presentazione dell’intervento “Smart Matese: Audit energetici e Masterplan”, che contiene misure e azioni utili per favorire l’efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso strumenti innovativi di diagnosi e pianificazione.... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Matese Green & Smart, parte da Fontegreca il masterplan per l’efficienza energetica

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