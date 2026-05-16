Audit per l' efficienza energetica vertice per lanciare il masterplan Matese
È iniziato un audit per l’efficienza energetica che coinvolge alcuni comuni del Matese, tra cui Fontegreca, Sant’Angelo d’Alife, Raviscanina e Pratella. Contestualmente, si sta svolgendo un vertice per avviare il masterplan dedicato all’energia e all’integrazione delle reti e degli impianti nella zona. La riunione si tiene in un momento di confronto tra le amministrazioni locali per definire le strategie future legate all’efficientamento energetico dell’area.
Parte da Fontegreca, uno dei comuni pilota insieme a Sant’Angelo d'Alife, Raviscanina e Pratella, la definizione del masterplan sull’efficienza energetica e l’integrazione intelligente degli impianti e delle reti del Matese. A distanza di una settimana dal lancio dell’iniziativa inserita. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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