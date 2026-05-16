Audit per l' efficienza energetica vertice per lanciare il masterplan Matese

È iniziato un audit per l’efficienza energetica che coinvolge alcuni comuni del Matese, tra cui Fontegreca, Sant’Angelo d’Alife, Raviscanina e Pratella. Contestualmente, si sta svolgendo un vertice per avviare il masterplan dedicato all’energia e all’integrazione delle reti e degli impianti nella zona. La riunione si tiene in un momento di confronto tra le amministrazioni locali per definire le strategie future legate all’efficientamento energetico dell’area.

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