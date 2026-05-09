Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti | parte la definizione del masterplan del Matese

Da casertanews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato il processo di definizione di un piano strategico dedicato all’efficienza energetica e all’integrazione degli impianti e delle reti nel territorio del Matese. Questa iniziativa mira a sviluppare un progetto coordinato che coinvolge diversi attori locali e istituzionali, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse energetiche nell’area. La fase preliminare prevede incontri e analisi tecniche per delineare le linee guida del masterplan.

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Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti, parte la definizione del masterplan del Matese.Nell’ambito della Green Community “Matese Green & Smart: Innovazione, Partecipazione e Sostenibilità”, attuata dalla Comunità Montana Zona del Matese e finanziata.🔗 Leggi su Casertanews.it

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