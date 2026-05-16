Materiale dallo spazio Analisi nell’ex Creaf Progetto più vicino
Nel corso di una riunione dedicata al materiale proveniente dallo spazio, si è svolta un’analisi approfondita presso l’ex Creaf, edificio di proprietà regionale. Tutti i partecipanti hanno espresso un accordo unanime sulla possibilità di sviluppare un nuovo progetto all’interno di questa struttura. L’obiettivo è avvicinarsi a una realizzazione concreta, anche se i dettagli specifici e le tempistiche non sono stati ancora definiti. La discussione si è concentrata sulla fattibilità e sui passi successivi da intraprendere.
Consenso unanime sull’ex Creaf di proprietà della Regione e unità di intenti per concretizzare a Prato il progetto di Curation Facility che punta a realizzare una struttura all’avanguardia deputata alla conservazione e allo studio di campioni rocciosi di origine extraterrestre e di rocce da impatto originate dalla caduta di asteroidi. Si è chiusa così la riunione che si è svolta in Palazzo comunale e che ha visto portare al tavolo i primi risultati dell’attività svolta dal gruppo di lavoro promosso dal commissario straordinario e composto da Comune, Agenzia Spaziale Italiana, Regione, Università di Firenze e di Pisa e Istituto Nazionale di Astrofisica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Rilancio delle piscine più vicino. Progetto di “pubblico interesse”
Leggi anche: Florencia Andreola spiega i meccanismi che ci hanno allontanato dallo spazio pubblico, sempre più luogo di consumo o passaggio, sempre meno di sosta e condivisione. Sempre più percepito come pericoloso, sempre meno nostro
Materiale dallo spazio. Analisi nell’ex Creaf. Progetto più vicinoConsenso unanime sull’ex Creaf di proprietà della Regione e unità di intenti per concretizzare a Prato il progetto di Curation Facility che punta a realizzare una struttura all’avanguardia deputata al ... lanazione.it