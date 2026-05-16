Materiale dallo spazio Analisi nell’ex Creaf Progetto più vicino

Nel corso di una riunione dedicata al materiale proveniente dallo spazio, si è svolta un’analisi approfondita presso l’ex Creaf, edificio di proprietà regionale. Tutti i partecipanti hanno espresso un accordo unanime sulla possibilità di sviluppare un nuovo progetto all’interno di questa struttura. L’obiettivo è avvicinarsi a una realizzazione concreta, anche se i dettagli specifici e le tempistiche non sono stati ancora definiti. La discussione si è concentrata sulla fattibilità e sui passi successivi da intraprendere.

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