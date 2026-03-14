Il progetto di riqualificazione delle piscine del centro sportivo Enrico Mattei è stato inserito tra le iniziative di “pubblico interesse” dalla Giunta comunale, segnando un passo importante verso il rilancio dell’impianto. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e ora si attende l’approvazione definitiva per avviare i lavori di restyling. La riqualificazione mira a migliorare la struttura e offrire nuovi servizi ai cittadini.

Il restyling delle piscine del centro sportivo Enrico Mattei è ora più vicino. La Giunta comunale ha giudicato di "pubblico interesse" il progetto di partnership pubblico-privato presentato dalla società Glaukos, che prevede un investimento complessivo di 18,9 milioni di euro per rilanciare il comparto "acqua" di via Caviaga. L’impianto natatorio è comprensivo di una parte coperta, chiusa da 13 anni, e una all’aperto che, a sua volta, dall’anno scorso risulta off limits al pubblico poiché bisognosa di corposi interventi di sistemazione. Si punta dunque ad una riqualificazione generale, con la ristrutturazione dell’esistente e l’aggiunta di ulteriori spazi e funzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rilancio delle piscine più vicino. Progetto di “pubblico interesse”

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