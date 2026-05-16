Matera Telenorba celebra 50 anni | la piazza diventa uno studio TV

A Matera, Telenorba ha festeggiato i suoi 50 anni trasformando una delle piazze cittadine in uno studio televisivo all’aperto. Durante l’evento, sono stati presenti vari protagonisti che hanno condotto il dibattito e partecipato alle interviste, coinvolgendo il pubblico presente in modo diretto. La piazza è stata attrezzata con le apparecchiature necessarie per la trasmissione in diretta, creando un’area dedicata alla registrazione e alla discussione pubblica. La manifestazione ha coinvolto cittadini, rappresentanti locali e giornalisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?? Punti chiave Come ha trasformato la piazza di Matera in uno studio televisivo? Chi sono i protagonisti che hanno guidato il dibattito in piazza? Quali contenuti d'archivio hanno ricostruito la storia della città lucana? Dove si sposterà la carovana televisiva dopo la tappa materana??? In Breve Tour di otto tappe tra il 9 maggio a Brindisi e il 26 giugno a Potenza. Partecipazione di Antonio Nicoletti, Rita Orlando, Saverio Calia e Bruno Caiella in piazza. Interventi di Nando Irene e video . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, Telenorba celebra 50 anni: la piazza diventa uno studio TV ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Invicta Matera diventa Matera 1933: il nuovo volto del club? Domande chiave Perché il presidente ha scelto di abbandonare il nome Invicta? Come cambierà il logo ufficiale senza stravolgere la tradizione? Chi... Reflusso gastroesofageo, la dieta che può ridurlo del 50% secondo uno studioReflusso gastroesofageo, di cosa si tratta, quali sono i sintomi più comuni e le cause scatenanti. A Matera secondo appuntamento di 'Telenorba50 - Nel Cuore del Mezzogiorno'Nel Cuore del Mezzogiorno, il progetto editoriale e televisivo con cui Telenorba celebra i suoi primi 50 anni di storia attraverso un viaggio nei capoluoghi di provincia di Puglia e Basilicata. L'app ... ansa.it A Matera Telenorba 50, viaggio nel cuore del Mezzogiorno per raccontare mezzo secolo di storia editorialeL’appuntamento è in programma alle 19.30 in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città dei Sassi, e rappresenta il secondo capitolo di un percorso che per otto settimane consecutive porterà ... lagazzettadelmezzogiorno.it