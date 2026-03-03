Uno studio recente evidenzia che una dieta mirata può ridurre del 50% i sintomi del reflusso gastroesofageo. La condizione, nota anche come Gerd, coinvolge la risalita di parte del contenuto dello stomaco nell’esofago, causando disagio e fastidi. Si tratta di una problematica molto diffusa che interessa molte persone e si manifesta con sintomi variabili.

Reflusso gastroesofageo, di cosa si tratta, quali sono i sintomi più comuni e le cause scatenanti. E come un approccio veg può incidere in modo positivo Il reflusso gastroesofageo, Gerd, meglio noto come Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE) è una condizione molto comune che coincide con la risalita di una parte del contenuto gastrico attraverso l’esofago e a volte anche in bocca. La presenza dell’acido gastrico può agevolare una serie di disturbi quali bruciore in concomitanza della parte posteriore dello sterno, dolore alla bocca dello stomaco, infiammazione e deglutizione difficoltosa. Lo stile di vita, il fumo, l’aumento di peso, l’assunzione di alcuni farmaci e la presenza di diverse patologie possono incidere, predisponendo alla comparsa della problematica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Reflusso gastroesofageo, la dieta che può ridurlo del 50% secondo uno studio

Reflusso gastroesofageo: i cibi da evitare - Unomattina 29/10/2025

