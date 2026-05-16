A Palazzo Ducale di Matera si è svolto un incontro particolare che ha visto la partecipazione di Tardelli e della conduttrice televisiva Myrta Merlino. Durante l’evento, è stato annunciato che Merlino è stata scelta per coordinare un dibattito sulla scena locale. Inoltre, si è parlato di come il gol segnato a Madrid si colleghi al nuovo libro dell’autore Napolitano, creando un collegamento tra calcio e letteratura. La manifestazione ha coinvolto pubblico e organizzatori presenti con interesse.

? Punti chiave Chi ha scelto Myrta Merlino per coordinare il dibattito a Palazzo Ducale?. Come si collega il gol di Madrid al nuovo libro di Napolitano?. Perché il legame di Tardelli con Matera è iniziato esattamente dieci anni fa?. Cosa accomuna la memoria sportiva di Scirea alla storia politica di Napolitano?.? In Breve Presentazione del volume di Giulio Napolitano coordinata dalla giornalista Myrta Merlino.. Evento organizzato dal Lions Club Matera Città dei Sassi e dalla Provincia.. Tardelli torna a Matera dopo il primo incontro del 20 giugno 2015.. Passaggio simbolico dallo stadio XXI Settembre al Palazzo Ducale Malvinni Malvezzi.. Marco Tardelli e Myrta Merlino sono tornati a Matera questo fine settimana di maggio per un incontro speciale al Palazzo Ducale Malvinni Malvezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Tardelli e Myrta Merlino: un incontro speciale a Palazzo Ducale

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