Matera Myrta Merlino presenta il libro di Giulio Napolitano

A Matera, la giornalista Myrta Merlino ha presentato il nuovo libro di Giulio Napolitano. L’evento ha visto la partecipazione di diverse autorità, che hanno assistito alla discussione tra l’autore e il pubblico. Durante l’incontro si è parlato di come i legami affettivi di Napolitano si intreccino con il suo ruolo istituzionale. La conduzione del dibattito è stata affidata a un moderatore presente tra i relatori e il pubblico.

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? Punti chiave Come si intrecciano i legami affettivi di Napolitano con il dovere istituzionale?. Chi guiderà il dibattito tra l'autore e le autorità presenti?. Perché la memoria storica di Napolitano è considerata un bene comune?. Cosa rivela il libro sul peso delle decisioni prese dallo Stato?.? In Breve Sabato 16 maggio 2026 ore 18 Palazzo Ducale Malvinni Malvezzi Matera. Interverranno i senatori Filippo Bubbico ed Emilio Nicola Buccico con l'avvocato Raffaello De Ruggieri. Partecipano il Presidente della Provincia Francesco Mancini e il Sindaco Antonio Nicoletti. Lions Club Matera Città dei Sassi organizza l'evento con la Prefetto Maria Teresa Sempreviva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, Myrta Merlino presenta il libro di Giulio Napolitano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pier Ferdinando Casini alla Reggia per il suo libro: dialogherà con Myrta MerlinoDomani, lunedì 27 aprile, alle ore 18:00 a Caserta, presso la Sala Romanelli della Reggia, avrà luogo la presentazione del libro “Al centro dell’aula... Myrta Merlino, momento negativo nella tv: l’ultima scelta di MediasetMyrta Merlino resta un caso aperto all’interno di Mediaset, una presenza sospesa tra passato recente e un futuro che, almeno per ora, non sembra...