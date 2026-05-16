Matera piano da 40 milioni | 6 progetti per rilanciare le industrie

A Matera sono stati stanziati 40 milioni di euro destinati a sei diversi progetti con l’obiettivo di rilanciare le attività industriali. Tra le priorità figurano interventi sulla rete idrica nel fiume Basento, con specifici piani di gestione dell’acqua, e lavori di miglioramento della viabilità nelle zone industriali. Questi fondi sono stati assegnati per interventi mirati a potenziare le infrastrutture e favorire lo sviluppo economico locale. Le iniziative coinvolgono diverse aree della città con un focus sulla modernizzazione delle reti e delle strade di collegamento.

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? Punti chiave Come influenzeranno i 40 milioni la gestione dell'acqua nel Basento?. Quali aree industriali riceveranno i fondi per la nuova viabilità?. Perché i progetti di Jesce e La Martella erano stati revocati?. Chi garantirà il coordinamento tra Consorzio e Regione per i lavori?.? In Breve 4,7 milioni per il ripristino dell'impianto idrico del fiume Basento a Orto del Tufo. 1,5 milioni per nuovi sistemi di videosorveglianza nelle zone industriali di Pisticci e Ferrandina. 18 milioni per l'urbanizzazione del comparto B dell'agglomerato industriale di Jesce. 11,8 milioni per l'urbanizzazione del comparto B dell'area industriale di La Martella. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, piano da 40 milioni: 6 progetti per rilanciare le industrie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Matera 2026: sbloccati 4 milioni per rilanciare la cultura localeIl Comune di Matera ha ufficializzato il via libera operativo per la gestione dei 4 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio, grazie... Todi guida il piano da 12 milioni per rilanciare RuggianoIl Comune di Todi ha assunto il ruolo di capofila per un piano strategico volto a rilanciare la Media Valle del Tevere. Matera sta aspettando da tre anni il piano per la mobilità sostenibileIl Circolo Legambiente di Matera ha presentato il Rapporto Ecosistema Urbano 2025 relativo alla performance ambientale della città dei Sassi. ll documento che ogni anno fotografa lo stato ambientale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Matera, Il Piano aeroporti Enac deve includere l'aviosuperficie Mattei.Dossier dalla Valbasento: è attrezzato per la logistica dell’idrogeno. Appello ai politici Non si può ignorare la costa ionica di due regioni con un forte Pil e turismo. Ed entro il 2050 d’obbligo ... lagazzettadelmezzogiorno.it