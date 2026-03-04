Todi guida il piano da 12 milioni per rilanciare Ruggiano

Il Comune di Todi ha preso l’iniziativa di coordinare un piano da 12 milioni di euro destinato a rilanciare l’area di Ruggiano nella Media Valle del Tevere. La proposta prevede interventi mirati per migliorare le infrastrutture e favorire lo sviluppo locale. L’obiettivo è attrarre investimenti e creare nuove opportunità per le comunità della zona.

Il Comune di Todi ha assunto il ruolo di capofila per un piano strategico volto a rilanciare la Media Valle del Tevere. L'iniziativa prevede investimenti per 12 milioni di euro destinati all'area interna di Ruggiano, con l'obiettivo di dare nuovo impulso al territorio. Questa data, mercoledì 4 marzo 2026, segna l'avvio ufficiale delle operazioni in un contesto meteorologico nuvoloso con temperature intorno ai 13 gradi e venti deboli da sud-sud-est. La probabilità di pioggia si attesta al 20%, creando le condizioni ideali per lo sviluppo dei lavori previsti dal progetto. La strategia di investimento per il territorio L'assegnazione della somma di 12 milioni di euro rappresenta una risposta concreta alle esigenze dello sviluppo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Todi, l'annuncio della giunta Ruggiano: "Aliquota Irpef ridotta anche nel 2026""Ancora una diminuzione dell'addizionale Irpef per i residenti nel comune di Todi. Strada statale, c'è il piano degli interventi: cantiere da 12 milioni. E chiude per quasi un annoIncontro con gli enti territoriali: "Lavoriamo per ridurre l'impatto sul traffico".