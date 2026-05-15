Sicilytude Wine Fest | a Ribera torna il viaggio tra vino gusto e convivialità siciliana
A Ribera, il centro storico si anima domenica 17 maggio per la settima edizione del “Sicilytude Wine Fest”. L’evento si svolgerà a partire dalle 12 in via Pasciuta, trasformando la zona in un percorso dedicato alle degustazioni di vini e alle specialità del territorio. La manifestazione coinvolge produttori locali e appassionati, offrendo l’opportunità di scoprire le eccellenze enogastronomiche della zona in un ambiente conviviale. La giornata si preannuncia come un appuntamento di riferimento per gli amanti del vino e delle tradizioni siciliane.
Ribera si prepara a trasformare il proprio centro storico in un grande percorso dedicato al vino e alle eccellenze del territorio con la settima edizione del “Sicilytude Wine Fest” in programma domenica 17 maggio dalle 12 in via Pasciuta nel centro storico. Un appuntamento che negli anni è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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