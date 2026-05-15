Sicilytude Wine Fest | a Ribera torna il viaggio tra vino gusto e convivialità siciliana

A Ribera, il centro storico si anima domenica 17 maggio per la settima edizione del “Sicilytude Wine Fest”. L’evento si svolgerà a partire dalle 12 in via Pasciuta, trasformando la zona in un percorso dedicato alle degustazioni di vini e alle specialità del territorio. La manifestazione coinvolge produttori locali e appassionati, offrendo l’opportunità di scoprire le eccellenze enogastronomiche della zona in un ambiente conviviale. La giornata si preannuncia come un appuntamento di riferimento per gli amanti del vino e delle tradizioni siciliane.

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