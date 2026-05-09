A Matera si svolge la Settimana Olivettiana, un evento dedicato alla storia e all'architettura del territorio. Durante l'iniziativa si approfondisce il ruolo delle figlie dei progettisti, responsabili di conservare la memoria storica. Si analizza anche come il passaggio dai Sassi abbia influito sulla vita delle famiglie residenti, portando a trasformazioni nel paesaggio urbano e nelle modalità di vita quotidiana.

? Punti chiave Chi sono le figlie dei progettisti che porteranno la memoria storica?. Come ha cambiato la vita delle famiglie il passaggio dai Sassi?. Cosa rivelerà il laboratorio universitario sulla progettazione del borgo?. Perché il gesto di De Gasperi segnò un salto sociale fondamentale?.? In Breve Partecipazione di Paola Valori e Fiorenza Gorio, figlie dei progettisti Valori e Gorio.. Laboratorio universitario Genealogia dell'architettura con i professori Iglieri e Pat Macoley.. Mostra fotografica di Roberto Linzalone sull'equilibrio spaziale del Borgo La Martella.. Ricordo del 1953 quando Alcide De Gasperi consegnò le chiavi ai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Settimana Olivettiana: viaggio tra storia e architettura

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