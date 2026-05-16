Matera esperti e autorità si riuniscono | il valore degli anziani

A Matera si sono riuniti esperti e autorità per discutere del ruolo degli anziani nella società. Durante l'incontro sono state poste domande sulle politiche pubbliche necessarie a prevenire il rischio di isolamento tra le persone con più di 65 anni. Sono stati presentati nuovi modelli di assistenza sociale sviluppati da professionisti del settore, con l’obiettivo di migliorare il sostegno e la qualità della vita degli anziani. L’evento si è concentrato sull’importanza di trovare soluzioni concrete per questa fascia di popolazione.

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? Domande chiave Come possono le politiche pubbliche proteggere gli anziani dal rischio isolamento?. Chi sono gli esperti che propongono nuovi modelli di assistenza sociale?. Perché la gestione della fragilità richiede un intervento legislativo integrato?. Cosa deve cambiare nel welfare per garantire dignità alla terza età?.? In Breve Partecipano Vincenzo Paglia, Mario Balzanelli, Giuseppe Milanese e il vescovo Benoni Ambarus.. L'assessore Cosimo Latronico e la vice ministro Maria Teresa Bellucci affrontano il welfare.. Il dibattito analizza l'isolamento sociale degli anziani nelle aree del Sud Italia.. Il seminario a Matera integra sanità, assistenza e politiche del Ministero del Lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, esperti e autorità si riuniscono: il valore degli anziani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il diabete si cura anche con lo sport: le linee guida degli espertiQuando si convive col diabete, fare attività fisica non è un semplice consiglio da seguire, ma è parte integrante della terapia: aiuta ad... Leggi anche: Inter-Atalanta, chi si rialza? L'analisi degli esperti Matera, rapina una farmacia e ci riprova in un supermercato: arrestatoLa Polizia ha arrestato a Matera, in quasi flagranza di reato, l'autore di due rapine - una tentata e una consumata - ai danni di un supermercato e di una farmacia del centro cittadino. Determinante ... ansa.it Ai domiciliari, nascondeva droga e una pistola clandestina: arrestato un 47enne a Scanzano JonicoL'uomo è stato trasferito nel carcere di Matera. Sottoposto ai domiciliari, era stato autorizzato dell’Autorità Giudiziaria ad allontanarsi per motivi sanitari A Scanzano Jonico (Matera), un ... lagazzettadelmezzogiorno.it