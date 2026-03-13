Nella sfida tra Inter e Atalanta, si analizzano le recenti prestazioni delle squadre: Chivu ha perso il derby, mentre Palladino torna dopo una sconfitta in Champions contro il Bayern. Entrambe le formazioni cercano di ritrovare la forma migliore prima delle prossime gare ufficiali. I giocatori coinvolti sono al centro delle attenzioni, con l’obiettivo di migliorare i risultati nelle prossime uscite.

Il momento è delicatissimo per entrambe. L’Inter prova a rialzare la testa dopo il ko nel derby, con il Milan tornato a farsi sotto per la corsa scudetto, mentre l'Atalanta - dopo la batosta subita dal Bayern in Champions - cerca una reazione in vista di un finale di stagione che la vede ancora in corsa per il quarto posto e la finale di Coppa Italia. A Chivu invece è rimasta una sola missione: chiudere al più presto la pratica per il Tricolore per scongiurare il pericolo di una rimonta rossonera. E il match con l’Atalanta, in questo senso, diventa già cruciale: vincere vorrebbe dire dare un segnale preciso al campionato, visto che il Milan giocherà solo domenica sera in casa della Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Atalanta, chi si rialza? L'analisi degli esperti

Articoli correlati

Tredici Pietro: “Solo chi cade si rialza. A Sanremo canto la forza degli errori”Milano – C’era un ragazzo… Lo vedi nello studio di Soundcheck – il format musicale del nostro giornale (online da giovedì) – ricurvo sulla chitarra a...

Aviaria, scoperto un focolaio in un allevamento di polli: l'analisi degli espertiScoperto ad Agliana (Pistoia) un focolaio di influenza aviaria di piccole dimensioni in un allevamento domestico di polli.

INTER-ATALANTA: IL PLACCAGGIO DI LAUTARO SU TOLOI IGNORATO DAL VAR

Una raccolta di contenuti su Inter Atalanta chi si rialza L'analisi...

Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta: info tagliandi del settore ospiti; Diretta Inter-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Inter-Atalanta: probabili formazioni e statistiche.

Probabili formazioni di Inter-AtalantaInter e Atalanta vogliono rialzarsi dopo i ko nel derby e di Champions. Chivu ritrova Thuram dal 1' e rilancia da titolare Dumfries. Bastoni verso il forfait: non si è ancora ripreso completamente dal ... sport.sky.it

Inter-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla, le ultimeDue giorni all’attesissima sfida tra nerazzurre. Inter–Atalanta, in programma sabato 14 marzo con calcio d’inizio alle ore 15, è un banco di prova sia per la capolista ospitante che per l’attuale sett ... calcioatalanta.it

#InterAtalanta verso il pienone. Al #Meazza pre-match show, concorsi e ospiti speciali x.com

Inter-Atalanta, le probabili formazioni - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook