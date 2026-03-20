Lavori Stadio Maradona Cosenza | Per aprire il terzo anello cantiere tra Curva B e Distinti dall'estate

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori allo stadio Maradona per riaprire il terzo anello cominceranno durante l’estate. Il cantiere coinvolge l’area tra la Curva B e i Distinti, dove verrà realizzato un prototipo dotato di dissipatori per contenere le vibrazioni. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione dello stadio, che ha confermato la pianificazione delle opere nei prossimi mesi.

I lavori per riaprire il terzo anello dello stadio Maradona partiranno in estate. Cosenza a Fanpage.it: "Sarà costruito un prototipo con dissipatori per ridurre le vibrazioni". Lavori per 2 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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