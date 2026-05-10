La Curva Sud del Milan si trova fuori dallo stadio San Siro, in attesa di incontrare l'amministratore delegato. La presenza dei tifosi si concentra nel settore dedicato, mentre l'attesa si protrae senza che siano stati ancora comunicati dettagli sull'incontro. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla visita o ai motivi dell’attesa. La situazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.

Il Milan perde ancora: stavolta 2-3 contro l'Atalanta con due gol negli ultimi minuti in un minino di reazione. Ma i rossoneri hanno giocato di nuovo malissimo, senza voglia per 75 minuti. Ora mancano le partite contro Genoa e Cagliari per chiudere la stagione. La squadra di Massimiliano Allegri deve vincerle entrambe per qualificarsi in Champions League, non può più permettersi errori. Prima e durante la partita, la Curva Sud ha protestate veemente contro l'operato in queste stagioni dell'amministrato delegato Giorgio Furlani. Cori come "Furlani vattene" e una coreografia prima del fischio iniziale della partita: "GFOut". Messaggi chiari, come lo è stato quello di lasciare la curva vuota dopo 50 minuti di partita e il terzo gol della Dea.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Curva Sud rossonera fuori allo stadio in attesa di Furlani | PM

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