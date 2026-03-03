Debutta Sorsi di mare | degustazioni di vini Dop e Igp sapori della Riviera e masterclass

A Riccione si apre la prima edizione di “Sorsi di Mare”, un evento dedicato alle degustazioni di vini Dop e Igp della Romagna. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Vini di Romagna, si rivolge ai professionisti della ristorazione marittima della Riviera e propone anche masterclass per approfondire le caratteristiche dei vini locali. La manifestazione si svolge nel centro della città e si conclude tra degustazioni e incontri.

