In Italia, il tempo primaverile si presenta molto variabile nelle prossime settimane. L’anticiclone delle Azzorre, che di solito porta stabilità, non sarà presente almeno fino ad aprile, lasciando spazio a giorni con sole alternati a piogge. Le condizioni meteorologiche cambieranno frequentemente, influenzando le previsioni e le attività di coloro che vivono e lavorano nel Paese.

L'anticiclone delle Azzorre assente fino ad aprile. L' anticiclone delle Azzorre, protagonista di molte fasi stabili del clima italiano, non tornerà a farsi vedere almeno fino al mese di aprile. Dopo un inizio di marzo insolitamente caldo e soleggiato, i prossimi venti giorni saranno caratterizzati da un'alternanza continua tra momenti di cielo sereno e improvvisi acquazzoni. Non si prevedono però ondate di maltempo intense o prolungate, ma piuttosto piogge brevi e irregolari tipiche della stagione primaverile. Le temperature resteranno quasi sempre sopra la media del periodo, confermando un clima pienamente primaverile, anche se con qualche giornata più piovosa del solito.

© Dayitalianews.com - Meteo, primavera variabile in Italia: sole e piogge nei prossimi giorni

