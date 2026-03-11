Meteo primavera variabile in Italia | sole e piogge nei prossimi giorni
In Italia, il tempo primaverile si presenta molto variabile nelle prossime settimane. L’anticiclone delle Azzorre, che di solito porta stabilità, non sarà presente almeno fino ad aprile, lasciando spazio a giorni con sole alternati a piogge. Le condizioni meteorologiche cambieranno frequentemente, influenzando le previsioni e le attività di coloro che vivono e lavorano nel Paese.
L' anticiclone delle Azzorre, protagonista di molte fasi stabili del clima italiano, non tornerà a farsi vedere almeno fino al mese di aprile. Dopo un inizio di marzo insolitamente caldo e soleggiato, i prossimi venti giorni saranno caratterizzati da un'alternanza continua tra momenti di cielo sereno e improvvisi acquazzoni. Non si prevedono però ondate di maltempo intense o prolungate, ma piuttosto piogge brevi e irregolari tipiche della stagione primaverile. Le temperature resteranno quasi sempre sopra la media del periodo, confermando un clima pienamente primaverile, anche se con qualche giornata più piovosa del solito.
