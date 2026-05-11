Nuove Acque nei prossimi giorni lavori ad Arezzo Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana

Nei prossimi giorni, l'azienda incaricata della gestione idrica eseguirà interventi di manutenzione e lavori di riparazione in diversi comuni della provincia, tra cui Arezzo, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. Le operazioni riguarderanno principalmente la rete di distribuzione dell’acqua e le infrastrutture di approvvigionamento, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente e sicuro per i cittadini. La comunicazione ufficiale invita gli utenti a prestare attenzione alle eventuali indicazioni e alle modifiche temporanee ai servizi.

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Arezzo, 11 maggio 2026 - Nuove Acque al lavoro sul territorio. Nel comune di Castiglion Fiorentino, martedì 12 maggio, dalle 9 alle 14 salvo imprevisti intervento straordinario alla rete idrica, motivo per il quale sarò interrotta l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: Località Brolio, intero abitato. Ripristinando il servizio, potranno verificarsi provvisorie interruzioni dell’erogazione idrica o abbassamenti di pressione, associati a momentanee fuoriuscite di acqua torbida dovute al prosciugamento delle condotte. Nel Comune di Arezzo, località Colle Allegro, mercoledì 13 maggio, dalle 15 alle 19:30 salvo imprevisti, PER UN intervento straordinario alla rete idrica, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nelle seguenti località: Loc.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove Acque, nei prossimi giorni lavori ad Arezzo, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Artigiani in classe”: CNA Arezzo porta l’impresa tra i banchi di scuola a Foiano della ChianaArezzo, 19 marzo 2026 – Avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, raccontare mestieri, esperienze e opportunità concrete: è questo l’obiettivo di... Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore”Arezzo, 14 aprile 2026 – Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore” Si è svolta presso il Comune di Foiano della Chiana, la... Argomenti più discussi: Nuove Acque, lavori nel comune di Laterina Pergine Valdarno lunedì 11 maggio; Il costo di via Fiorentina per ripubblicizzare l'acqua ad Arezzo. L'evento di Alternativa Comune; Nuove Acque, lavori giovedì 7 maggio a Castiglion Fiorentino; Arezzo, Forum di Legambiente Toscana: Buona disponibilità di acqua, ma servono più controlli. MEDIO ORIENTE | Mojtaba Khamenei afferma in una dichiarazione che l'unico posto possibile per gli americani nel Golfo Persico è sul fondo delle sue acque. Secondo la Guida Suprema dell'Iran la nuova gestione dello Stretto di Hormuz da parte di Teher x.com