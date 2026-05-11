Nuove Acque nei prossimi giorni lavori ad Arezzo Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana
Nei prossimi giorni, l'azienda incaricata della gestione idrica eseguirà interventi di manutenzione e lavori di riparazione in diversi comuni della provincia, tra cui Arezzo, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. Le operazioni riguarderanno principalmente la rete di distribuzione dell’acqua e le infrastrutture di approvvigionamento, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente e sicuro per i cittadini. La comunicazione ufficiale invita gli utenti a prestare attenzione alle eventuali indicazioni e alle modifiche temporanee ai servizi.
Arezzo, 11 maggio 2026 - Nuove Acque al lavoro sul territorio. Nel comune di Castiglion Fiorentino, martedì 12 maggio, dalle 9 alle 14 salvo imprevisti intervento straordinario alla rete idrica, motivo per il quale sarò interrotta l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: Località Brolio, intero abitato. Ripristinando il servizio, potranno verificarsi provvisorie interruzioni dell’erogazione idrica o abbassamenti di pressione, associati a momentanee fuoriuscite di acqua torbida dovute al prosciugamento delle condotte. Nel Comune di Arezzo, località Colle Allegro, mercoledì 13 maggio, dalle 15 alle 19:30 salvo imprevisti, PER UN intervento straordinario alla rete idrica, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nelle seguenti località: Loc.🔗 Leggi su Lanazione.it
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