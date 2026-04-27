Brienno una ferita da chiudere inglobando nella chiesa l' enorme masso

Il 2 novembre dello scorso anno, un masso di grandi dimensioni ha sfondato la muro della Chiesa dell'Immacolata a Brienno, finendo davanti all'altare. La roccia ha causato danni alla struttura e all’interno dell’edificio. Nei mesi successivi, sono state avviate operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del masso, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni originarie della chiesa.

Era il 2 novembre dello scorso anno quando un masso gigantesco ha sfondato la parete della Chiesa dell'Immacolata a Brienno finendo la corsa al suo interno, davanti all'altare. Fortunatamente quel pomeriggio nessuno era rimasto ferito. Solo poche ore prima, infatti, la Messa in ricordo dei.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Ritorno del treno a Fiumicino: “Chiudere una ferita aperta da 25 anni”Fiumicino, 4 marzo 2026 – Nelle commissioni consiliari del Comune di Fiumicino, è in discussione una proposta di delibera, volta a predisporre atti... Federico Pellegrino: “È una soddisfazione enorme, chiudere così la carriera era il mio sogno”Federico Pellegrino si è fatto un bel regalo ieri vincendo l’ultima sprint della sua meravigliosa carriera in Coppa del Mondo, imponendosi sulle nevi...