LIVE Berrettini-Fonseca 3-6 2-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | azzurro poco efficace al servizio domina il brasiliano

Al torneo di Montecarlo, il secondo turno vede in campo il giocatore italiano contro il brasiliano. Dopo i primi due set, il brasiliano ha preso il comando con due vittorie nette, 6-3 e 6-2, dimostrando una maggiore efficacia al servizio e un gioco solido. L’azzurro ha avuto difficoltà a mantenere la battuta, con pochi ace e molti punti persi con errori non forzati. La partita prosegue con il terzo set ancora in corso.

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