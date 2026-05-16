Maserati | il 21 maggio sapremo il futuro del marchio

Il 21 maggio si svolgerà un incontro tra Stellantis, il governo e i rappresentanti dei sindacati per discutere l’aggiornamento del “Piano Italia” industriale di Maserati. La riunione rappresenta un momento importante per definire le strategie future del marchio, coinvolgendo diverse parti interessate. La data è stata comunicata ufficialmente e si attendono sviluppi riguardo alle decisioni che verranno prese in questa occasione. Nessuna altra informazione specifica è stata resa nota prima dell’appuntamento.

Il 21 maggio dovrebbe essere una data chiave per il futuro di Maserati, perché è atteso un confronto tra Stellantis, governo e sindacati sull’aggiornamento del “Piano Italia” industriale. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati segnali contrastanti: da una parte il rilancio di Modena, dall’altra i dubbi sui volumi produttivi e sulla strategia del marchio. Le possibilità oggi sembrano essere soprattutto quattro: Rilancio “premium” con Modena al centro È lo scenario che Stellantis sta cercando di accreditare. Lo spostamento delle Maserati GranTurismo e Maserati GranCabrio da Mirafiori a Modena va proprio in questa direzione. L’idea sarebbe fare di Maserati un marchio a bassi volumi ma ad alta marginalità, più vicino a Porsche o Aston Martin come posizionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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