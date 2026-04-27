Spunta il marchio Futuro Democratico registrato da Silvia Salis

Il 3 gennaio 2023, la sindaca di Genova ha depositato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi il marchio e il logo di “Futuro democratico”. La registrazione del marchio è avvenuta circa due anni dopo il deposito del nome e del logo, che sono stati ufficialmente registrati. La decisione di registrare il marchio è stata comunicata attraverso documenti ufficiali dell’ente competente. Attualmente, non ci sono altre informazioni pubbliche sui dettagli del marchio o sui piani associati.

Il pallino di Silvia Salis per la politica è iniziato il 3 gennaio 2023. L’attuale prima cittadina di Genova, infatti, ben due anni fa ha depositato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi il nome e il logo di ‘Futuro democratico’. Secondo quanto scoperto dall'Adnkronos, il marchio è stato depositato come ''figurativo'' nel 2023 e registrato nel luglio 2024. Il titolare è proprio l’ex atleta olimpionica, eletta sindaco del capoluogo ligure lo scorso 29 maggio 2025 e che oggi viene descritta da testate estere quali Bloomberg e The Guardian come la nuova “anti-Giorgia Meloni”. L’intervista rilasciata a Vanity Fair e quella concessa a Fabio Fazio questa domenica non lasciano dubbi sull’intenzione della Salis di voler puntare a un ruolo politico di livello nazionale, ambizione mai totalmente negata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spunta il marchio "Futuro Democratico" registrato da Silvia Salis Notizie correlate Silvia Salis pensa al suo “Futuro democratico” da anni: spuntano logo e sito registrati nel 2023Il sindaco di Genova Silvia Salis, acclamata a gran voce dall’area progressista, sembra aver deciso già qualche tempo fa di impegnarsi politicamente. Vannacci dovrà cambiare nome al suo partito? Il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5sUn nuovo ostacolo si aggiunge alla già complicata corsa politica di Roberto Vannacci.