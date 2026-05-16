Mascardi | Prevenzione? Ormai è solo repressione
In un intervento recente, un rappresentante di Confartigianato ha criticato le misure di sicurezza sul lavoro, sostenendo che le attività di prevenzione si stanno trasformando in strumenti di repressione. La denuncia arriva a fronte di normative che, secondo quanto affermato, penalizzerebbero le imprese e limiterebbero la loro libertà operativa. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse sigle di categoria e gli esperti del settore, alimentando un dibattito sulla reale efficacia delle norme in vigore.
Sicurezza sul lavoro, la Confartigianato attacca: "La prevenzione si sta trasformando in pura repressione". E’ arrivata infatti una maxi sanzione a un’impresa per garze e acqua fisiologica scadute nella cassetta di pronto soccorso. "La sicurezza sul lavoro non può e non deve mai essere messa in discussione – afferma Gabriele Mascardi, direttore di Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana –. Su questo non esistono ambiguità, né compromessi. E Confartigianato da sempre collabora con gli enti preposti, promuove la cultura della legalità e richiama continuamente imprese e lavoratori al rispetto rigoroso delle norme. Gli infortuni e le morti sul lavoro devono essere contrastati con ogni mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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