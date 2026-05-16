In un intervento recente, un rappresentante di Confartigianato ha criticato le misure di sicurezza sul lavoro, sostenendo che le attività di prevenzione si stanno trasformando in strumenti di repressione. La denuncia arriva a fronte di normative che, secondo quanto affermato, penalizzerebbero le imprese e limiterebbero la loro libertà operativa. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse sigle di categoria e gli esperti del settore, alimentando un dibattito sulla reale efficacia delle norme in vigore.

Sicurezza sul lavoro, la Confartigianato attacca: "La prevenzione si sta trasformando in pura repressione". E’ arrivata infatti una maxi sanzione a un’impresa per garze e acqua fisiologica scadute nella cassetta di pronto soccorso. "La sicurezza sul lavoro non può e non deve mai essere messa in discussione – afferma Gabriele Mascardi, direttore di Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana –. Su questo non esistono ambiguità, né compromessi. E Confartigianato da sempre collabora con gli enti preposti, promuove la cultura della legalità e richiama continuamente imprese e lavoratori al rispetto rigoroso delle norme. Gli infortuni e le morti sul lavoro devono essere contrastati con ogni mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mascardi: "Prevenzione? Ormai è solo repressione"

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