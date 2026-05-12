Confronto soft nel centrosinistra Majorino | repressione e prevenzione Scavuzzo | i giargiana sono milanesi

Nel centrosinistra si apre un confronto pacato in vista delle prossime scelte politiche. Majorino ha parlato di repressione e prevenzione, mentre Scavuzzo ha affermato che i giargiana sono milanesi. Al momento, non ci sono scontri diretti, e si ipotizza che eventuali divergenze possano emergere durante le primarie, qualora vengano adottate come metodo per scegliere il candidato sindaco.

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Un confronto soft. Per le scintille c’è tempo. Magari alle primarie, se saranno lo strumento scelto per individuare il candidato sindaco del centrosinistra. Il capogruppo del Pd in Regione Pierfrancesco Majorino e la vicesindaco Anna Scavuzzo, entrambi dem, entrambi aspiranti candidati sindaci del centrosinistra, si confrontano per la prima volta pubblicamente nel dibattito finale di “Prospettive in bilico“ organizzato da Futuro Direzione Nord ma non si scambiano colpi bassi. Sul palco ci sono anche l’imprenditore e aspirante candidato sindaco del centrodestra Antonio Civita e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano Antonino La Lumia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Confronto soft nel centrosinistra. Majorino: repressione e prevenzione. Scavuzzo: i giargiana sono milanesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lunedì primo duello tra Majorino e ScavuzzoPer le elezioni comunali del 2027 non c’è ancora nessun candidato sindaco “ufficiale“ ma le sfide tra aspiranti primi cittadini stanno per iniziare. Milano, sfida per il futuro: Majorino e Scavuzzo al centro del dibattito? Domande chiave Chi vincerà la sfida interna tra Majorino e Scavuzzo per il PD? Come influenzerà il modello di Civico gli equilibri del... Argomenti più discussi: Confronto soft nel centrosinistra. Majorino: repressione e prevenzione. Scavuzzo: i giargiana sono milanesi; Legge elettorale, prove di confronto: Presto un tavolo con l’opposizione; Torino Outlet Tra soft clubbing, Lifestyle e shopping experience. Nei sondaggi cresce il vantaggio del centrosinistra e all'interno della coalizione perde punti il M5S e cresce Italia Viva. La strada giusta. x.com Campo larghissimo nel centrosinistra È iniziata la sfida per Palazzo GounelaParte l'assalto a Palazzo Gounela. E parte dalla Festa dell'Unità di Voghera, in scena in questi giorni al Parco Brugnatelli di Rivanazzano Terme, dove la coalizione di centrosinistra nella giornata ... laprovinciapavese.gelocal.it