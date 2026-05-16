All’indomani del caso legato a Maurizio Martina, i rapporti tra le diverse anime del partito sembrano prendere una piega più chiara. Martina si trova ora alla Fao, mentre il sindaco di una grande città si distanzia pubblicamente dalla leader del partito, aderendo alla linea sostenuta dal ministro dell’Agricoltura. In un intervento pubblico, il sindaco ha affermato che bisogna mettere da parte le polemiche, lasciando intendere una volontà di distanziarsi da alcune posizioni precedenti e di concentrarsi su altri temi.

Non è una sconfessione esplicita, ma insomma poco ci manca. All’indomani del “caso Maurizio Martina ” che ha travolto il Pd, facendo emergere gli ostacoli posti dall’«amico» Pedro Sanchez alla candidatura dell’ex ministro ed ex segretario Pd alla guida della Fao, Dario Nardella assume toni decisamente diversi da quelli usati da segretaria Elly Schlein. «Dobbiamo mettere da parte le polemiche», ha detto l’eurodeputato dem, rispondendo a una domanda nell’ambito di un’intervista al Corriere della Sera. Nardella richiama all’unità sulla candidatura di Martina alla Fao. «Lavoriamo tutti insieme, pancia a terra, per una candidatura forte, perché Martina, oltre a molti Stati europei può avere il consenso da altri continenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Martina alla Fao, Nardella si smarca da Schlein e sposa la linea Lollobrigida: «Dobbiamo mettere da parte le polemiche»

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