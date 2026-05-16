Marocco allerta a Imintanoute | piogge torrenziali e rischio idrogeologico

Nella regione di Imintanoute, in Marocco, si sono verificate intense piogge che hanno provocato un aumento del rischio idrogeologico. Le vallate della zona sono soggette a un possibile allagamento, con alcune aree considerate a maggior pericolo. Le autorità hanno emesso un allerta e invitano la popolazione a prestare attenzione alle zone più vulnerabili e a evitare le vallate durante i temporali. Non sono state segnalate persone o infrastrutture coinvolte fino a questo momento.

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? Domande chiave Come possono le vallate di Imintanoute amplificare il rischio di alluvione?. Quali sono le zone specifiche da evitare per non restare intrappolati?. Perché il terreno locale non riesce ad assorbire queste piogge intense?. Quando le autorità dichiareranno sicure le strade della provincia di Chichaoua?.? In Breve Morfologia delle vallate di Imintanoute amplifica l'impatto dei fenomeni convettivi locali.. Protezione Civile raccomanda di evitare letti dei fiumi e spostamenti non necessari.. Rischio di fango e detriti nelle strade della provincia di Chichaoua.. Necessità di monitoraggio costante dei bacini idrografici per prevenire nuove piene. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marocco, allerta a Imintanoute: piogge torrenziali e rischio idrogeologico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 8 minutes ago, Chaos in Morocco! Half the city in Safi was swept into the sea by Flash Floods Sullo stesso argomento Allerta meteo in Algeria: piogge torrenziali e rischio alluvioni? Cosa sapere Allerta meteo per temporali e piogge intense nel nord dell'Algeria fino a domenica 26 aprile. Milano, allerta gialla: piogge intense e rischio idrogeologico oggi? Cosa scoprirai Dove colpiranno con più forza i picchi di pioggia oggi? Come influirà il maltempo sulla mobilità e sui mercati all'aperto? Quali...