Un'area nel nord dell'Algeria è stata dichiarata in allerta meteo fino a domenica 26 aprile a causa di temporali e forti piogge. Le autorità hanno avviato misure di precauzione per il rischio di alluvioni, mentre le condizioni meteorologiche continuano a essere instabili nella regione. La situazione viene monitorata costantemente per aggiornamenti e interventi necessari.

? Cosa sapere Allerta meteo per temporali e piogge intense nel nord dell'Algeria fino a domenica 26 aprile.. Rischio alluvioni e piene improvvise nelle aree urbane e nei corsi d'acqua dell'Aurès.. Temporali violenti e rischio alluvioni colpiranno il nord dell’Algeria tra questo pomeriggio e la serata di domenica 26 aprile, con concentrazioni di pioggia tali da minacciare i centri urbani e i corsi d’acqua. L’instabilità atmosferica si sta addensando sui settori centro-occidentali, sulle regioni centrali e orientali del paese, fino a interessare l’intera area montuosa dell’Aurès. La dinamica è alimentata da un forte afflusso di aria umida agli strati medi dell’atmosfera, che favorisce la formazione di celle temporalesche capaci di generare fenomeni localmente distruttivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta meteo in Algeria: piogge torrenziali e rischio alluvioni

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