Marito e moglie travolti da un'auto a Milano | l'uomo è morto in ospedale

A Milano, una coppia di coniugi è stata investita da un'auto mentre si trovava in strada. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è deceduto durante il ricovero. La donna ha riportato ferite e si trova sotto osservazione. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente e sulla provenienza dell’automobile coinvolta. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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