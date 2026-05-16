Marito e moglie travolti da un'auto a Milano | l'uomo è morto in ospedale
A Milano, una coppia di coniugi è stata investita da un'auto mentre si trovava in strada. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è deceduto durante il ricovero. La donna ha riportato ferite e si trova sotto osservazione. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente e sulla provenienza dell’automobile coinvolta. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Due coniugi sono stati travolti da un'automobile a Milano. Il marito è morto dopo il ricovero in ospedale. La moglie è ricoverata in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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