Incidente in viale Pirelli | marito e moglie travolti da un' auto mentre attraversano gravissimi

Sabato pomeriggio a Milano, in viale Pirelli nella zona Bicocca, si è verificato un incidente stradale intorno alle 15. Un'auto ha investito un uomo di 77 anni e una donna di 70 mentre attraversavano la strada. Entrambi sono rimasti gravemente feriti e sono stati soccorsi sul posto. La polizia ha delimitato l’area e sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente o su eventuali responsabilità.

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