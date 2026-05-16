Incidente in viale Pirelli | marito e moglie travolti da un' auto mentre attraversano gravissimi
Sabato pomeriggio a Milano, in viale Pirelli nella zona Bicocca, si è verificato un incidente stradale intorno alle 15. Un'auto ha investito un uomo di 77 anni e una donna di 70 mentre attraversavano la strada. Entrambi sono rimasti gravemente feriti e sono stati soccorsi sul posto. La polizia ha delimitato l’area e sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente o su eventuali responsabilità.
Grave incidente stradale sabato pomeriggio a Milano. In viale Pirelli (zona Bicocca), intorno alle 15, marito e moglie di 77 e 70 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada. L'investimento in viale PirelliTutto è successo pochi istanti dopo le 15, all'altezza del civico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Gravissimi due anziani travolti travolti in viale Pirelli, in zona Bicocca, a Milano
Italia, ragazzini travolti mentre attraversano la strada: “Così non è possibile…”. Carabinieri sul postoLa serata di ieri, sabato 11 aprile, si è tinta di paura sul Lungomare Colombo di Salerno, dove un violento incidente ha visto coinvolti due...
Incidente in viale Pirelli a Milano: travolti da un'auto mentre attraversano, gravissimiSi tratta di un uomo e di una donna di 77 e 70 anni, soccorsi in codice rosso dal personale del 118. L'investimento nel pomeriggio di sabato 16 maggio ... milanotoday.it
Gravissimi due anziani travolti in viale Pirelli, in zona Bicocca, a MilanoAncora da stabilire la dinamica dell’incidente. Gli anziani erano sulle strisce pedonali pedonali o sono sbucati da due automobili ... ilgiorno.it