Lukaku rompe il silenzio sul caos col Napoli | Avete visto tutti la mia intervista a Verona

Romelu Lukaku ha parlato pubblicamente riguardo ai recenti scontri con il Napoli, facendo riferimento a un’intervista rilasciata a Verona. Il giocatore ha spiegato di aver condiviso la propria versione dei fatti in quella occasione, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La sua dichiarazione arriva nel momento di tensione tra le parti coinvolte in seguito alle vicende che hanno caratterizzato il suo periodo in Belgio.

Romelu Lukaku esce allo scoperto e racconta tutta la verità sul caos che si è scatenato col Napoli per via della sua permanenza in Belgio: "Penso che molti di voi abbiano visto l'intervista che ho fatto a Verona.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Verso Napoli-Milan, Lukaku rompe il silenzio: “Si è parlato molto della mia situazione, ma la verità è che…”Dopo il braccio di ferro con il Napoli per la gestione dell'infortunio, Romelu Lukaku è tornato a far sentire la propria voce tramite una storia...

Kevin De Bruyne rompe il lungo silenzio sul Napoli: “Proprio quando ci stavamo ambientando…”Il belga ha dato riscontri positivi sulla riabilitazione: "Spero di tornare presto a correre".

Contenuti utili per approfondire Lukaku rompe

Temi più discussi: Lukaku parla e prova a spegnere il caso; ESCLUSIVA | Lukaku verso l'addio al Napoli: dove può andare e cosa rischia dopo la rottura con il club azzurro; De Bruyne in difesa di Romelu Lukaku: A Napoli viene tutto amplificato; Lewandowski rompe il silenzio: le parole in conferenza sulle sirene di Juventus e Milan.

Lukaku rompe il silenzio dal Belgio: Non volterei mai le spalle al Napoli, la verità è che stavo maleDopo giorni di silenzi, tensioni e interpretazioni, Romelu Lukaku ha deciso di esporsi. E lo ha fatto nel modo più diretto possibile: parlando in prima persona, senza filtri, attraverso un lungo messa ... msn.com

Napoli, Lukaku rompe il silenzio: «Voglio solo essere utile»Romelu Lukaku rompe il silenzio e prova a fare chiarezza sul momento più delicato della sua stagione. L’attaccante del Napoli, finito al centro delle polemiche per la mancata presenza a Castel Volturn ... napolipiu.com

Lukaku rompe il silenzio: “Sto facendo la riabilitazione in Belgio per essere al meglio quando sarò chiamato in causa. Non potrei mai voltare le spalle al Napoli”. Cosa ne pensate - facebook.com facebook

#Lukaku rompe il silenzio sui social: “Ecco come stanno le cose, devo stare bene per aiutare il Napoli” x.com