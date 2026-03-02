Iran Meloni rompe il silenzio su Crosetto a Dubai | Non ha mai smesso di fare il suo lavoro
La presidente del Consiglio italiana ha commentato la visita del ministro della Difesa a Cipro, avvenuta poco dopo l'attacco in Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Meloni ha affermato che il ministro non ha mai smesso di svolgere le sue funzioni, sottolineando la continuità del suo impegno. La dichiarazione è arrivata in risposta alle domande sulla presenza del ministro in quella fase delicata.
La presidente del Consiglio Meloni rompe il silenzio sul caso del ministro della Difesa Crosetto volato a Cipro a poche ore dall'attacco in Iran da parte di Usa e Israele: "Non ha mai smesso di fare il suo lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Discussioni sull' argomento Meloni non preavvisata dell’offensiva Usa-Israele; Spagna, Puigdemont rompe l'accordo di governo con Sanchez: ma dubbi sulla mozione di sfiducia.
Iran, Schlein attacca Meloni: Amica di Trump ma non è stata avvertita dell'attacco. Il M5s insiste: Crosetto deve dimettersiLa leader Pd: Khamenei era un dittatore sanguinario, ma riteniamo sbagliate le azioni che violano il diritto internazionale. I 5 Stelle si scagliano di nuovo contro il ministro della Difesa, rientra ... today.it
Iran, Meloni Italia voleva accordo, ora importante crisi non dilaghi. Stagione di caos figlia dell’invasione russa in UcrainaROMA (ITALPRESS) – Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazi ... italpress.com
Guerra Iran, quattro F-16 greci sono atterrati a Cipro dopo gli attacchi con droni | VIDEO - facebook.com facebook
"Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano. Tutti in piazza per il popolo iraniano, ma non M5s, Avs e Pd. "Nel vuoto di proposta del pensiero progressista si è fatta strada la destra". Di @riccardocarly x.com