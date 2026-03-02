Iran Meloni rompe il silenzio su Crosetto a Dubai | Non ha mai smesso di fare il suo lavoro

La presidente del Consiglio italiana ha commentato la visita del ministro della Difesa a Cipro, avvenuta poco dopo l'attacco in Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Meloni ha affermato che il ministro non ha mai smesso di svolgere le sue funzioni, sottolineando la continuità del suo impegno. La dichiarazione è arrivata in risposta alle domande sulla presenza del ministro in quella fase delicata.