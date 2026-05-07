Concessioni balneari nuovo vertice a Ginosa per sbloccare la stagione estiva

A Ginosa si è tenuto un nuovo incontro tra le autorità per discutere delle concessioni balneari e trovare una soluzione che permetta di avviare la stagione estiva senza ulteriori ritardi. L'incontro ha coinvolto rappresentanti locali e regionali, concentrandosi sulle questioni legate alla gestione delle spiagge e alle autorizzazioni in scadenza. L’obiettivo principale è quello di superare le difficoltà attuali e garantire la ripresa delle attività turistiche.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo confronto operativo a Ginosa sul tema delle concessioni balneari. L’incontro, svoltosi questa mattina nella Sala consiliare, rappresenta un ulteriore passaggio dopo la riunione del 13 aprile ed è stato dedicato all’individuazione di soluzioni concrete per consentire l’avvio della stagione estiva. Al tavolo hanno preso parte concessionari, rappresentanti dell’ufficio Demanio marittimo, amministratori comunali, consiglieri, l’avvocato Misserini per l’Ente e le associazioni di categoria, in un confronto a carattere prevalentemente tecnico-amministrativo. Al centro della riunione la situazione di Marina di Ginosa, considerata particolarmente complessa e con caratteristiche specifiche anche rispetto ad altri contesti nazionali.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Concessioni balneari, nuovo vertice a Ginosa per sbloccare la stagione estiva Notizie correlate Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Stagione estiva alle porte, ma in Puglia il caos balneari resta: «Norme certe o paralisi»Con le prime giornate di sole e temperature che anticipano l'estate, la stagione balneare in Puglia è di fatto partita. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Bando-tipo balneari, nuova riunione il 30 aprile al Mit; Petrucci guida l’Associazione Balneari di Lido di Camaiore. Le spiagge italiane sono, anche per questa estate, in balia delle concessioni balneariLa commissione Bilancio in Senato ha bocciato l’ennesimo tentativo di proroga promosso dalla Lega. Intanto, in attesa del bando-tipo per le gare, i Comuni si muovono nel caos ... avvenire.it Calabria, concessioni balneari: via libera a nuove norme per emergenze e gestione delle spiaggel Consiglio regionale della Calabria compie un passo significativo nella regolamentazione delle concessioni demaniali marittime ... ilmetropolitano.it SI DICE CHE… Concessioni balneari, nuovo incontro operativo: garantire l’avvio della stagione estiva Si è svolto questa mattina in Sala Consiliare a Ginosa un nuovo incontro operativo dedicato alla questione delle concessioni balneari, a seguito della riunio - facebook.com facebook Il Consiglio di Stato si è espresso con una nuova sentenza chiarissima: tutte le proroghe generalizzate delle concessioni degli stabilimenti balneari sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni di ogni livello. È possibile che la politica sia x.com