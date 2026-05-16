Una cantante e attrice ha raccontato di aver dedicato tutta la sua vita al teatro, celebrando 60 anni di attività. In una dichiarazione, ha parlato di un “abbraccio lungo una vita” come simbolo della sua passione e del suo amore per il palco. L’evento ha riunito colleghi e appassionati, che hanno assistito a momenti di ricordo e di riconoscimento per il percorso artistico di questa figura. La celebrazione si è svolta in un luogo dedicato alle arti performative.

“Un abbraccio lungo una vita“ per celebrare 60 anni di teatro, di passione assoluta e amore incondizionato per il palcoscenico. Oggi alle 18 al Pavone Mariella Chiarini (nelle foto), attrice, regista e figura di riferimento del panorama culturale umbro, va in scena con uno spettacolo che rende omaggio alla sua ricca e sfaccettata carriera e che in pochissimi giorni ha registrato il tutto esaurito, con lunghe liste di attesa per trovare posto in teatro, Mariella, cosa proporrà oggi al Pavone? "Il mio sarà un viaggio tra i linguaggi dell’amore nel tempo, dalla Belle Epoque alle emoji e alla messaggistica istantanea di oggi, con uno stile ironico e satirico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mariella Chiarini "La mia vita per il teatro"

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