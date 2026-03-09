Domani martedì 10 e dopodomani mercoledì 11 marzo Claudio Bisio sarà l’atteso protagonista de “La mia vita raccontata male”, accompagnato dai musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino. Una produzione del Teatro Nazionale di Genova, con scene e costumi Guido Fiorato, luci Aldo Mantovani, regia Giorgio Gallione, in cartellone per la stagione di prosa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e da Puglia Culture. Un’occasione preziosa per ritrovarsi a teatro e, attraverso la voce di Claudio Bisio, riconoscersi, tra ironia e memoria, nelle infinite, imperfette storie che compongono la nostra vita. Un po’ romanzo di... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “La mia vita raccontata male”: Claudio Bisio al Teatro Giordano di Foggia il 10 e l’11 marzo

Articoli correlati

Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Claudio Bisio in scena con ‘La mia vita raccontata male’Per la stagione 20252026, al Teatro Umberto Giordano di Foggia martedì 10 e mercoledì 11 marzo alle 21 va in scena Claudio Bisio con lo spettacolo...

Claudio Bisio conquista il Teatro Colosseo: quattro date sold out per "La mia vita raccontata male"C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Torino si...

Tutti gli aggiornamenti su Claudio Bisio

Temi più discussi: Claudio Bisio porta a Foggia e Bari La mia vita raccontata male; Claudio Bisio fa tappa a Bari con lo spettacolo 'La mia vita raccontata male' 13-15 marzo 2026; Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Claudio Bisio in scena con ‘La mia vita raccontata male’ - FoggiaToday; Tutto Bisio tra realtà e fiction al Rossini di Pesaro con La mia vita raccontata male.

Claudio Bisio arriva a Foggia con La mia vita raccontata male: viaggio ironico tra memoria e identitàQuesta settimana il circuito di Puglia Culture porta nei teatri comunali della regione un cartellone di grande intensità artistica, affidato ... immediato.net

CLAUDIO BISIO Claudio Bisio porta a Foggia e Bari La mia vita raccontata maleL’appuntamento è al Teatro Umberto Giordano di Foggia il 10 e 11 marzo e al Teatro Piccinni di Bari il 13 marzo, 14 marzo e 15 marzo ... statoquotidiano.it

CLAUDIO BISIO A FOGGIA “La mia vita raccontata male”: viaggio ironico tra memoria e identità - facebook.com facebook

PESARO, DA GIOVEDÌ 5 MARZO AL TEATRO SPERIMENTALE CLAUDIO BISIO IN “LA MIA VITA RACCONTATA MALE” - x.com