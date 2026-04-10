Il Napoli ha espresso insoddisfazione nei confronti del Torino riguardo alla gestione di Marianucci. Fabrizio Romano e Nicolò Schira hanno aggiornato sui possibili acquisti in arrivo dalla squadra partenopea. Quest’ultimo ha anche condiviso un retroscena relativo alla trattativa e alle modalità di gestione del giocatore. La vicenda si inserisce nel quadro delle recenti operazioni di mercato del club partenopeo.

Fabrizio Romano e Nicolò Schira fanno il punto sui nomi in entrata del Napoli. Schira, inoltre, rivela un retroscena che riguarda la gestione di Marianucci. Napoli, il punto su Gomes, Rios e Marianucci. Riporta Romano: Voglio tornare su un nome che è quello di João Gomes del Wolverhampton, perché continua il movimento su questo ragazzo del Wolverhampton. Il Napoli continua a parlarne con Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Non c’è solo il Napoli: ci sono anche club spagnoli, ma soprattutto inglesi che si stanno informando su João Gomes. Mendes sta lavorando a questa operazione come a un’opportunità per diverse squadre interessate. Il Napoli in questo momento ha tanti centrocampisti a livello numerico, quindi ci saranno poi da fare scelte dal punto di vista strategico, contrattuale, tra entrate e uscite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli è adirato col Torino per la gestione di Marianucci

Marianucci, buona la prima col TorinoLuca Marianucci è arrivato a Torino in prestito dal Napoli e, nella vittoria in campionato contro il Lecce 1-0, Baroni lo ha schierato titolare.

Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Marianucci al TorinoMancava solo l'ufficialità, arrivata oggi: Luca Marianucci lascia il Napoli è diventa un giocatore del Torino.

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