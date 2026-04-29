A Napoli si torna a parlare di calciomercato con il ritorno di un giocatore che ha lasciato il club alcuni anni fa. Contestualmente, si registrano anche i rientri di due altri calciatori provenienti da club esteri. In campo internazionale, invece, un portiere spagnolo sta affrontando una stagione di alto livello con la squadra di club, dopo aver già mostrato le sue qualità in passato e ora desideroso di riscattarsi.

A volte ritornano. Per restare. Per imporsi. Per dimostrare di valere l’investimento fatto e riscrivere la propria storia. Il Napoli pensa al futuro e le soluzioni si intrecciano con il recente passato. Perché poi c’è chi, lontano da Napoli, ha dimostrato il suo valore, meritandosi una nuova opportunità. Come Rafa Marin, primo acquisto della coppia Manna-Conte nell’estate 2024. O come Noa Lang, il primo esterno offensivo puro arrivato dopo l’addio di Kvaratskhelia. Ma i colpi di ritorno saranno tre, perché dal Torino rientrerà anche Luca Marianucci. I primi rinforzi per la prossima stagione saranno loro, insieme a Hojlund e Alisson che verranno riscattati da Manchester United e Sporting.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, il futuro è in casa: torna il rimpianto Lang. E rientrano pure Marin e Marianucci

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