Nuove indiscrezioni confermano un accordo tra la Juventus e il Manchester United per un prestito con diritto di riscatto. Nei dettagli dell'operazione, si parla di un trasferimento temporaneo con opzione di acquisto automatico in caso di determinate condizioni. La trattativa riguarda un giocatore che si trasferisce in prestito, mentre le parti definiscono i termini economici e le modalità di eventuale conferma definitiva.

Arrivano nuove conferme sul possibile affare tra la Juve e il Manchester United: ecco tutti i dettagli. Dopo il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028, la Juventus si appresta a vivere un’estate particolarmente calda per quel che concerne il calciomercato. La dirigenza di corso Galileo Ferraris ha tutta l’intenzione di allestire una rosa altamente competitiva, sia per tornare a vincere il campionato sia per giocarsela in Europa con le altre big. Ugarte (AnsaFoto) – Calciomercato.it Una delle priorità rimane il centrocampo e, proprio in tal senso, arrivano adesso nuove conferme sull’interesse del club bianconero per Manuel Ugarte Ribeiro, classe 2001 del Manchester United e della nazionale uruguaiana.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Che affare tra Juve e Manchester United: prestito con diritto di riscatto

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