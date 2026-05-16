Un itinerario attraverso le zone meno frequentate dell’Italia permette di scoprire paesi abbandonati, paesaggi montani e coste meno note. Il tour, promosso da una società specializzata nel noleggio di veicoli attrezzati, attraversa luoghi spesso ignorati dal turismo di massa. Il percorso include aree rurali e cittadine disabitate, offrendo un punto di vista diverso rispetto alle mete più popolari. La proposta si rivolge a chi desidera esplorare l’Italia autentica in modo indipendente e senza mete prefissate.

Un viaggio alla scoperta dell’Italia più autentica, lontano dalle rotte più battute, quello proposto da Roadsurfer, realtà specializzata nel noleggio online di van e camper equipaggiati per esperienze on the road. Sei itinerari alternativi da Nord a Sud pensati per valorizzare il piacere del viaggio lento e la libertà di esplorare il territorio, con tappe flessibili e panorami lontani dal turismo di massa. Si parte dalla Lombardia per risalire verso Chiavenna, borgo alpino elegante e porta d’accesso alla Val Masino. Da qui si raggiunge la spettacolare Val di Mello, paradiso naturalistico tra torrenti e pareti di granito. Ideale per trekking, relax e notti immerse nella quiete. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mari, monti e paesi fantasma. Un tour per scoprire il volto dell’Italia meno conosciuta

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