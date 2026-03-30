Pasquetta tra i due mari | percorso suggestivo sui Monti Peloritani
Lunedì 6 aprile, un’associazione organizza un’escursione sui Monti Peloritani, offrendo un percorso tra i due mari. L’iniziativa coinvolge i partecipanti in un’escursione che attraversa uno dei percorsi più noti della zona, offrendo un’alternativa alla tradizionale giornata di Pasquetta. La manifestazione si svolge in una località nota per le sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche.
Stufi della solita Pasquetta? Lunedì 6 aprile nuova escursione targata Associazione Pfm attraverso uno dei percorsi più celebri dei Monti Peloritani. Programma Ore 9:30 ritrovo dei partecipanti al Santuario di Dinnammare. Ore 10 avrà inizio l'escursione. "L’itinerario prevede una versione “easy”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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